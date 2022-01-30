Якупов: на драфте НХЛ реально было тяжело. Не знал, чего они хотели, я был обычным пацаном

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов, выбранный клубом Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» на драфте 2012 года под первым номером, рассказал о проведении мероприятия и давлении, которое ощутил после него.



«Давление, волнение было. Я на тот момент не понимал, что это такое. Я знал, как это происходит, где. Был полный стадион, столы на льду, где генеральные менеджеры, телефоны. Постоянно какая-то суета, все куда-то ходят. Я не понимал, что происходит, не знал, чего ожидать. Радость была, наверное, но больше ты в таком колпаке, который тебя сдавливал. Первый номер – это чуть-чуть больше давления, чем у других ребят, может. Было тяжело.



Хотя мы приехали туда заранее, дня за три. Было много собраний, все говорили, что буду первым, вторым, третьим. Помню, с «Коламбусом» было больше всего собраний. Я в день мог по два раза встречаться. Хотели что-то от меня добиться, не знаю. Когда в последний раз с ними разговаривал, то сказал: «Ну хватит уже, одни и те же вопросы, я больше не могу».



Было реально тяжело. Хотя я сам от себя не ожидал, что могу так сказать. Я просто не знал, чего они хотели. Постоянно взгляды какие-то, съёмки, куда-то надо ехать, что-то говорить, рекламировать. Подпиши карточки, которые перепродают потом… А я был обычным пацаном. Мы с другими русскими старались подальше от всего этого держаться.



Но драфт – это круто, это событие красивое, масштабное, на всю жизнь. Они это умеют делать», – сказал Якупов на YouTube-канале «Хоккейная кухня».