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Шипачёв: я и на этой Олимпиаде могу сыграть один матч, если мы выиграем. Не расстроюсь

Шипачёв: я и на этой Олимпиаде могу сыграть один матч, если мы выиграем. Не расстроюсь
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Нападающий сборной России по хоккею и московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал своё игровое время на предстоящих зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«В 2018 году сыграл только один матч, потому что так надо было для команды. Команда выиграла, значит, всё было правильно. У меня медалька дома лежит. Хоккей – командный вид спорта. Я и на этой Олимпиаде могу один матч сыграть, если мы выиграем. Я не расстроюсь», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, хоккейный турнир на Олимпиаде начнётся в среду, 9 февраля, матчем между сборными России и Швейцарии. Начало — в 11:40 по московскому времени. Также россияне в групповом этапе сыграют с Чехией и Данией.

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