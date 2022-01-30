Кузнецов — о Холтби: он был главной причиной, почему «Вашингтон» был успешен столько лет

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о голкипере «Даллас Старз» Брэйдене Холтби, который выступал за столичный клуб с 2010 по 2020 годы.
«Он был главной причиной того, что мы были успешны на протяжении стольких лет. Когда мы говорим о Брэйдене Холтби, то в первую очередь вспоминаем тот его сейв [во втором матче финала Кубка Стэнли 2018 года], не так ли? Перед глазами именно эта картинка? Я запомню этот момент навсегда», – приводит слова Кузнецова Washington Post.
В текущем регулярном чемпионате 32-летний вратарь принял участие в 22 матчах, выиграв в девяти из них, отражая 91,3% бросков про коэффициенте надёжности 2,76.
Напомним, Холтби и Кузнецов вместе выиграли Кубок Стэнли 2018 года в составе «Вашингтона».
- 30 января 2022
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