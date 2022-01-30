Шипачёв: получится ли ещё съездить в НХЛ? Только если комментатором

Нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачёв рассказал о сборах команды перед Олимпиадой, а также иронично ответил на вопрос о возможном возвращении в НХЛ.



«Не утомились ли на сборах? Интересный вопрос… Поднаелись уже, поработали прилично. Сейчас будет больше занятий на «пять на четыре», ещё что-то. Вторая предсезонка. Игр нет, были бы турниры, был бы игровой тонус. А так игр нет, надо себя физически приводить в форму. Мы и с «Динамо» последние матчи проиграли, возможно, физики не хватало. Надо было поработать, надеемся, нам это поможет. Мы играем на тренировках, набираем хоккейный тонус. У всех нет матчей, никто же сейчас не играет – ни финны, ни шведы. Товарищеские игры тоже отменяются.



Готовимся в разных сочетаниях, к разным событиям. Играли с Гусевым, Грицюком. Сегодня гоняли с Галиевым и Григоренко. Мы катаемся в разных сочетаниях, с Галиевым, конечно, комфортно, мы целый сезон проводим вместе. Ребята мастеровитые, и Гусь, и Гриц в порядке. Молодой талантливый парнишка, красавец. Почему-то меня ставят со всеми, кто хорошо играет.



Сегодня одни сочетания, завтра другие. Также на собраниях говорят, что у каждого есть шанс. Непонятно, что будет с ковидом, не ковидом. У нас много людей, мы все готовимся.



Я смотрю сериалы на «Нетфликсе», ребята посоветовали, чтобы английский учить. Иногда занимаюсь с учителем по английскому, когда делать нечего. Но сейчас такое расписание, всегда есть что делать. Я лучше посплю. Может, ещё получится съездить в НХЛ? Только если комментатором», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.