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Шипачёв: Панарина нет в «Вотсапе». Ему надо писать на Нокиа 3310

Шипачёв: Панарина нет в «Вотсапе». Ему надо писать на Нокиа 3310
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Нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачёв поделился мнением о лучшей тройке игроков с его участием, а также об общении с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

«Моя символическая тройка со мной в центре? Можно много людей обидеть, одну тройку точно не сделаю. Питерская тройка классная была, мы играли с Панарой и Дадоном, потом с Гусём и Дадоном. В «Динамо» с Кагарлицким и Яшкиным, сейчас с Галиевым. Приятно играть с ребятами, которые умеют играть в хоккей. Мне остаётся делать своё небольшое дело, отдавать передачи, а они сами всё заканчивают.

С Панариным общались летом, он организовывал благотворительный матч. А так, по смс общаемся. В «Вотцапе» его сейчас нет, надо ему писать на Нокиа 3310.

Что делать с чемпионатом КХЛ? Я не знаю, там тоже сидят люди, которые решают эти вопросы. Как решат, так и будет. Я всегда за то, чтобы играть в хоккей», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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