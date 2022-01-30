Малкин стал автором голевого паса на Кросби в матче с «Лос-Анджелесом»

В эти минуты на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) продолжается матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Лос-Анджелес Кингз». На 16-й минуте второго периода гости ведут со счётом 3:1.



На 29-й минуте встречи в ситуации «пять на четыре» шайбу в ворота «королей» отправил капитан «Пингвинз» Сидни Кросби. Голевую передачу отдал российский форвард Евгений Малкин, также результативный балл на свой счёт записал защитник «Питтсбурга» Крис Летанг.

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В текущей встрече в составе «Лос-Анджелеса» заброшенными шайбами отметились Алекс Иафалло, Тревор Мур и Дрю Даути.