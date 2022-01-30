Тарасенко: у «Сент-Луиса» было странное время, но мы идём в тройке. Есть удовлетворение

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал положение клуба в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.



«Многие ребята пропускали матчи из-за травм, в связи с COVID, по ещё каким-то причинам. Это было немножко странное время. Но мы идём в тройке в своём дивизионе, а тут очень солидный подбор соперников. Так что есть удовлетворение.



При этом я знаю, мы все знаем, что можем играть лучше. Перерыв на Матч звёзд – хорошая возможность перезагрузиться. Впереди будет ещё много матчей, особенно в концовке чемпионата. Будет весело», – приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.



«Сент-Луис» в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков после 44 матчей. В Центральном дивизионе «Блюз» также третьи, впереди — «Колорадо Эвеланш» и «Нэшвилл Предаторз».