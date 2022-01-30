40 сейвов Шестёркина и передача Панарина помогли «Рейнджерс» одержать победу над «Сиэтлом»

«Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Сиэтл Кракен» со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мика Зибанеджад, Алекси Лафренье и К'Андре Миллер. В составе «Кракен» отметились Джаред Макканн и Янни Гурд.



Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором голевой передачи, проведя на льду 19.58 и заработав показатель полезности «0». Голкипер Игорь Шестёркин отразил 40 из 42 бросков.



«Рейнджерс» набрали 62 балла после 46 встреч и поднялись на четвёртое место в таблице Восточной конференции. «Сиэтл» — на 15-й строчке Запада, имея в своём активе 32 балла за 44 игры.