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40 сейвов Шестёркина и передача Панарина помогли «Рейнджерс» одержать победу над «Сиэтлом»

40 сейвов Шестёркина и передача Панарина помогли «Рейнджерс» одержать победу над «Сиэтлом»
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«Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Сиэтл Кракен» со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мика Зибанеджад, Алекси Лафренье и К'Андре Миллер. В составе «Кракен» отметились Джаред Макканн и Янни Гурд.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором голевой передачи, проведя на льду 19.58 и заработав показатель полезности «0». Голкипер Игорь Шестёркин отразил 40 из 42 бросков.

«Рейнджерс» набрали 62 балла после 46 встреч и поднялись на четвёртое место в таблице Восточной конференции. «Сиэтл» — на 15-й строчке Запада, имея в своём активе 32 балла за 44 игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Зибанеджад (Панарин, Труба) – 11:46' (5x4)   2:0 Лафренье (Зибанеджад, Джонс) – 24:23' (5x5)   2:1 Макканн (Эберле, Юханссон) – 27:17' (5x5)   2:2 Гурд (Джордано, Макканн) – 58:52' (6x5)   3:2 Миллер (Зибанеджад) – 59:26' (5x5)
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