«Лос-Анджелес» переиграл в гостях «Питтсбург», на счету Малкина — голевой пас и «-1»

«Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:3 (0:0, 3:1, 1:2). Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США).



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тревор Мур (дубль), Алекс Иафалло и Дрю Даути. У «Пингвинов» отличились Сидни Кросби и две шайбы забросил Брайан Раст. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин провёл на льду 16 минут и 33 секунды, став автором голевой передачи и заработав показатель полезности «-1».



«Питтсбург» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 61 балл после 45 матчей. «Лос-Анджелес» — на седьмой строчке Запада, заработав 53 балла за 46 встреч.