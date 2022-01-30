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«Лос-Анджелес» переиграл в гостях «Питтсбург», на счету Малкина — голевой пас и «-1»

«Лос-Анджелес» переиграл в гостях «Питтсбург», на счету Малкина — голевой пас и «-1»
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«Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:3 (0:0, 3:1, 1:2). Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тревор Мур (дубль), Алекс Иафалло и Дрю Даути. У «Пингвинов» отличились Сидни Кросби и две шайбы забросил Брайан Раст. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин провёл на льду 16 минут и 33 секунды, став автором голевой передачи и заработав показатель полезности «-1».

«Питтсбург» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 61 балл после 45 матчей. «Лос-Анджелес» — на седьмой строчке Запада, заработав 53 балла за 46 встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Иафалло (Копитар) – 21:17' (5x5)   1:1 Кросби (Малкин, Летанг) – 28:29' (5x4)   1:2 Мур (Муврар) – 30:35' (5x5)   1:3 Даути (Копитар, Кемпе) – 33:49' (4x4)   2:3 Раст (Летанг) – 46:17' (5x5)   3:3 Раст (Кросби, Гюнцель) – 50:02' (5x4)   3:4 Мур (Лизотт) – 53:21' (5x5)
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