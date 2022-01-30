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Шестёркин одержал 9-ю победу в матче НХЛ, в котором отразил минимум 40 бросков

Шестёркин одержал 9-ю победу в матче НХЛ, в котором отразил минимум 40 бросков
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«Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Сиэтл Кракен» со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 40 бросков в прошедшей игре. 25-летний вратарь одержал девятую победу в карьере в матче, в котором сумел отразить как минимум 40 бросков.

По этому показателю Игорь располагается на первом месте в НХЛ с момента своего дебюта в лиге. Примечательно, что Шестёркин не проиграл ни одного матча за свою карьеру, в котором его команда позволила нанести 40 и более бросков по его воротам.

«Рейнджерс» занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции, набрав 62 балла после 46 встреч.

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