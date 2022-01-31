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Гол Свечникова на последних минутах помог «Каролине» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Гол Свечникова на последних минутах помог «Каролине» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

За «Каролину» забивали Винсент Трочек и российский нападающий Андрей Свечников.

За «Сан-Хосе» забил Рудольф Балцерс. Российский нападающий Александр Барабанов не отметился результативными действиями.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Таким образом, «Каролина» одержала четвёртую победу подряд. «Сан-Хосе», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение за последние пять игр.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». «Сан-Хосе», в свою очередь, встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матчи пройдут 8 и 2 февраля соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2022, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Трочек (Коул, Бир) – 04:36' (5x5)   1:1 Балцерс (Дален, Мелош) – 43:36'   2:1 Свечников (Песке, Ахо) – 56:16' (5x5)
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