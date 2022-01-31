Гол Свечникова на последних минутах помог «Каролине» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

За «Каролину» забивали Винсент Трочек и российский нападающий Андрей Свечников.

За «Сан-Хосе» забил Рудольф Балцерс. Российский нападающий Александр Барабанов не отметился результативными действиями.

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Таким образом, «Каролина» одержала четвёртую победу подряд. «Сан-Хосе», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение за последние пять игр.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». «Сан-Хосе», в свою очередь, встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матчи пройдут 8 и 2 февраля соответственно.