Свечников признан второй звездой матча «Каролина» — «Сан-Хосе»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена», хозяева победили со счётом 2:1.

Победную шайбу на 57-й минуте встречи забросил россиянин Андрей Свечников. Таким образом, на счету хоккеиста в текущем сезоне 16 забитых голов и 22 ассиста.

Свечников был признан второй звездой матча. Первой звездой признан вратарь «Харрикейнз» Фредерик Андерсен, отразивший 27 из 28 бросков по своим воротам. Винсент Трочек, забивший первый гол «Каролины», стал третьей звездой матча.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». «Сан-Хосе», в свою очередь, встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матчи пройдут 8 и 2 февраля соответственно.