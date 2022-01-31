Кирилл Капризов забросил 18-ю шайбу в сезоне
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Миннесоту Уайлд».
На момент написания новости идёт третий период. Ведут в счёте гости – 4:2.
На 52-й минуте преимущество своей команды увеличил российский нападающий Кирилл Капризов, для которого эта заброшенная шайба стала 18-й в текущем сезоне.
Первый гол в этой встрече забил Брэндон Дюхайм на 4-й минуте, через минут удвоил преимущество Йоэль Эрикссон Эк. На 14-й минуте одну шайбу отыграл Брок Нельсон. На 23-й минуте болельщиков гостей вновь порадовал Мэтт Болди. А уже через 2 минуты отставание до минимума сократил Росс Джонстон.
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