Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» выиграть у «Айлендерс»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Гости победили – 4:3.

Хоккеист «Миннесоты» Брэндон Дюхайм открыл счёт на 4-й минуте встречи, а уже через минуты Йоэль Эрикссон Эк с передачи Кирилла Капризова забросил вторую шайбу гостей. До перерыва «Айлендерс» смогли отыграть одну шайбу благодаря голу Брока Нельсона.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами – сначала отличился Мэтт Болди из «Миннесоты», затем забил игрок «Айлендерс» Росс Джонстон.

На 52-й минуте матча отличился россиянин Кирилл Капризов. На счету нападающего 52 набранных очка в текущем сезоне. Капризов забросил 18 шайб и 34 раза ассистировал своим партнёрам по команде. Оливер Вальстрём из «Айлендерс» забросил шайбу в концовке встречи и установил окончательный счёт на табло.

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