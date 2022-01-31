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Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» выиграть у «Айлендерс»

Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» выиграть у «Айлендерс»
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Гости победили – 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2022, понедельник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Дюхайм (Эрикссон Эк, Дамба) – 03:36' (5x5)   0:2 Эрикссон Эк (Капризов, Болди) – 04:39' (5x4)   1:2 Нельсон (Сало, Пелеч) – 13:56' (5x5)   1:3 Болди (Раск, Фиала) – 22:39' (5x5)   2:3 Джонстон – 24:03' (5x5)   2:4 Капризов (Дамба, Бродин) – 51:27' (5x5)   3:4 Вальстрём (Ли, Добсон) – 56:00' (5x4)

Хоккеист «Миннесоты» Брэндон Дюхайм открыл счёт на 4-й минуте встречи, а уже через минуты Йоэль Эрикссон Эк с передачи Кирилла Капризова забросил вторую шайбу гостей. До перерыва «Айлендерс» смогли отыграть одну шайбу благодаря голу Брока Нельсона.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами – сначала отличился Мэтт Болди из «Миннесоты», затем забил игрок «Айлендерс» Росс Джонстон.

На 52-й минуте матча отличился россиянин Кирилл Капризов. На счету нападающего 52 набранных очка в текущем сезоне. Капризов забросил 18 шайб и 34 раза ассистировал своим партнёрам по команде. Оливер Вальстрём из «Айлендерс» забросил шайбу в концовке встречи и установил окончательный счёт на табло.

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