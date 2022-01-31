Йео – о Проворове: он представляет собой скалу в обороне

Исполняющий обязанности главного тренера «Филадельфии Флайерз» Майк Йео прокомментировал игру российского нападающего Ивана Проворова в матче Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).



«Проворов был великолепен. Конечно, мы знаем, что в лучших своих играх он обязательно проявлял себя в атаке, но для нас даже более важно, что он представляет собой скалу в обороне. В субботу в первом периоде он блестяще прочитал игру, когда соперник выходил «два в одного», – и именно такие моменты олицетворяют настоящего Проворова. Он делает все – блестяще действует клюшкой, держит правильную дистанцию, вовремя атакует игрока, владеющего шайбой, помогает нам выходить из зоны… Опять примеры из последнего матча: мы оборонялись, перехватывали шайбу и снова ее теряли. А снова перестраиваться на оборону, когда силы уже на исходе, вдвойне сложнее. И именно Проворов помогал нам вернуть владение и вывести игру в среднюю зону», – цитирует Йео официальная русская версия сайта НХЛ.