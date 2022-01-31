Йео – о Проворове: он представляет собой скалу в обороне

Исполняющий обязанности главного тренера «Филадельфии Флайерз» Майк Йео прокомментировал игру российского нападающего Ивана Проворова в матче Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).
«Проворов был великолепен. Конечно, мы знаем, что в лучших своих играх он обязательно проявлял себя в атаке, но для нас даже более важно, что он представляет собой скалу в обороне. В субботу в первом периоде он блестяще прочитал игру, когда соперник выходил «два в одного», – и именно такие моменты олицетворяют настоящего Проворова. Он делает все – блестяще действует клюшкой, держит правильную дистанцию, вовремя атакует игрока, владеющего шайбой, помогает нам выходить из зоны… Опять примеры из последнего матча: мы оборонялись, перехватывали шайбу и снова ее теряли. А снова перестраиваться на оборону, когда силы уже на исходе, вдвойне сложнее. И именно Проворов помогал нам вернуть владение и вывести игру в среднюю зону», – цитирует Йео официальная русская версия сайта НХЛ.
- 31 января 2022
-
07:21
-
07:10
-
06:44
-
06:43
-
06:21
-
06:08
-
05:55
-
05:38
-
05:33
-
04:37
-
04:18
-
04:09
-
03:36
-
03:08
-
02:24
-
02:05
-
00:03
- 30 января 2022
-
23:51
-
23:44
-
23:38
-
23:01
-
22:35
-
21:54
-
21:01
-
20:20
-
19:57
-
19:51
-
19:45
-
19:36
-
19:29
-
19:08
-
18:52
-
18:31
-
17:59
-
17:36