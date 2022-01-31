«Колорадо» победил «Баффало», у Ничушкина гол и передача

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Колорадо Эвеланш» принимал «Баффало Сэйбрз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.



На 8-й минуте счёт в матче открыл нападающий хозяев Габриэль Ландеског, которому ассистировал российский нападающий Валерий Ничушкин. На 23-й минуте сравнял Дилан Козенс. Но на 32-й вперёд свою команду вновь вывел Назем Кадри. На 34-й минуте увеличил преимущество Микко Рантанен. А на 59-й минуте Ничушкин поставил точку в матче.



Российский нападающий Михаил Мальцев очков не набрал.



«Колорадо» добился десятой победы подряд. «Баффало», в свою очередь, проиграл третий раз за последние пять матчей.