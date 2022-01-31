«Колорадо» победил «Баффало», у Ничушкина гол и передача
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Колорадо Эвеланш» принимал «Баффало Сэйбрз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.
На 8-й минуте счёт в матче открыл нападающий хозяев Габриэль Ландеског, которому ассистировал российский нападающий Валерий Ничушкин. На 23-й минуте сравнял Дилан Козенс. Но на 32-й вперёд свою команду вновь вывел Назем Кадри. На 34-й минуте увеличил преимущество Микко Рантанен. А на 59-й минуте Ничушкин поставил точку в матче.
Российский нападающий Михаил Мальцев очков не набрал.
«Колорадо» добился десятой победы подряд. «Баффало», в свою очередь, проиграл третий раз за последние пять матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2022, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Ландеског (Рантанен, Ничушкин) – 07:49' (5x5) 1:1 Козенс (Скиннер) – 22:37' (5x5) 2:1 Кадри (Сикура, Ньюхук) – 31:15' (5x5) 3:1 Рантанен (Макар, Жирар) – 33:03' (5x4) 4:1 Ничушкин (О'Коннор) – 58:57' (en)
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