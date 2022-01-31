Александр Радулов признан третьей звездой матча с «Бостоном»

На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Бостон Брюинз». Хозяева победили – 6:1.

Александр Радулов забросил вторую шайбу своей команды на 16-й минуте первого периода, прервав серию из 28 матчей без забитых голов. Россиянин Денис Гурьянов в прошедшей встрече записал на свой счёт ассистентский дубль.

Радулов был признан третьей звездой матча. Тайлер Сегин, оформивший дубль, стал первой звездой. Второй звездой был признан голкипер «Далласа» Джейк Эттингер, отразивший 25 из 26 бросков по своим воротам.

В текущем сезоне Александр Радулов набрал 15 очков – в активе нападающего два забитых гола и 13 ассистов. У Дениса Гурьянова 17 (6+11) очков.