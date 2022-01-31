Капризов превзошёл результат прошлого сезона по набранным очкам, проведя на 14 игр меньше
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Гости победили – 4:3.
Россиянин Кирилл Капризов в прошедшей встрече отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Теперь на счету хоккеиста 52 очков в 39 матчах текущего сезона НХЛ. Капризов превзошёл результат прошлого сезона по набранным очкам, сыграв на 14 матчей меньше. В прошлом сезоне, который был для россиянина дебютным в Национальной хоккейной лиге, он набрал 51 очко в 55 матчах.
На данный момент Кирилл Капризов находится на седьмом месте в бомбардирской гонке НХЛ. Лидирует Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз», на его счету 62 очка.
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