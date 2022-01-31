Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов превзошёл результат прошлого сезона по набранным очкам, проведя на 14 игр меньше

Капризов превзошёл результат прошлого сезона по набранным очкам, проведя на 14 игр меньше
Комментарии

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Гости победили – 4:3.

Россиянин Кирилл Капризов в прошедшей встрече отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Теперь на счету хоккеиста 52 очков в 39 матчах текущего сезона НХЛ. Капризов превзошёл результат прошлого сезона по набранным очкам, сыграв на 14 матчей меньше. В прошлом сезоне, который был для россиянина дебютным в Национальной хоккейной лиге, он набрал 51 очко в 55 матчах.

На данный момент Кирилл Капризов находится на седьмом месте в бомбардирской гонке НХЛ. Лидирует Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз», на его счету 62 очка.

Новость по теме
Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» выиграть у «Айлендерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022