Свечников – о матче с «Шаркс»: это был хоккей уровня плей-офф

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился мнением о матче с «Сан-Хосе Шаркс», где его гол на последних минутах принёс победу «Каролине».
«Мы просто пытались почаще бросать по воротам. После вбрасывания я сразу же пошёл на пятак. Это был мой кусок льда, и я не хотел никому его отдавать. В итоге случился удачный для меня отскок, и я просто добил шайбу в сетку.
Удачная серия? Конечно, это здорово. Как по мне, это был хоккей уровня плей-офф. Особенно в последних трёх-четырёх матчах, когда разрыв в счете постоянно был минимальным, 2:1 или типа того. Это была настоящая борьба. И сегодня снова, но мы сражались и именно поэтому добились успеха.
У нас есть огромная уверенность в наших вратарях. Я уже не знаю, что тут ещё можно сказать. В прошлый раз я говорил, что Андерсен – это суперзвезда. И так оно и есть. Он показывает действительно хорошую игру. И он продолжает отлично делать свою работу. Очевидно, что мы ему очень доверяем
В этом сезоне мы выиграли много матчей. И теперь просто должны продолжать делать то же самое и проживать день за днём. Как любит говорить Бриндамор, с каждым днём мы должны становиться всё лучше. И мы действительно должны это делать и продолжать играть в командный хоккей.
Всегда приятно получить небольшую паузу. Но мы по-прежнему собираемся оставаться в форме, а после перерыва обязательно продолжим выкладываться на максимум. Где проведу паузу? Поеду во Флориду», – цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 31 января 2022
-
10:28
-
10:06
-
09:26
-
08:34
-
08:26
-
07:21
-
07:10
-
06:44
-
06:43
-
06:21
-
06:08
-
05:55
-
05:38
-
05:33
-
04:37
-
04:18
-
04:09
-
03:36
-
03:08
-
02:24
-
02:05
-
00:03
- 30 января 2022
-
23:51
-
23:44
-
23:38
-
23:01
-
22:35
-
21:54
-
21:01
-
20:20
-
19:57
-
19:51
-
19:45
-
19:36
-
19:29