Свечников – о матче с «Шаркс»: это был хоккей уровня плей-офф

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился мнением о матче с «Сан-Хосе Шаркс», где его гол на последних минутах принёс победу «Каролине».



«Мы просто пытались почаще бросать по воротам. После вбрасывания я сразу же пошёл на пятак. Это был мой кусок льда, и я не хотел никому его отдавать. В итоге случился удачный для меня отскок, и я просто добил шайбу в сетку.



Удачная серия? Конечно, это здорово. Как по мне, это был хоккей уровня плей-офф. Особенно в последних трёх-четырёх матчах, когда разрыв в счете постоянно был минимальным, 2:1 или типа того. Это была настоящая борьба. И сегодня снова, но мы сражались и именно поэтому добились успеха.



У нас есть огромная уверенность в наших вратарях. Я уже не знаю, что тут ещё можно сказать. В прошлый раз я говорил, что Андерсен – это суперзвезда. И так оно и есть. Он показывает действительно хорошую игру. И он продолжает отлично делать свою работу. Очевидно, что мы ему очень доверяем



В этом сезоне мы выиграли много матчей. И теперь просто должны продолжать делать то же самое и проживать день за днём. Как любит говорить Бриндамор, с каждым днём мы должны становиться всё лучше. И мы действительно должны это делать и продолжать играть в командный хоккей.



Всегда приятно получить небольшую паузу. Но мы по-прежнему собираемся оставаться в форме, а после перерыва обязательно продолжим выкладываться на максимум. Где проведу паузу? Поеду во Флориду», – цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ на русском языке.

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