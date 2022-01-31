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Радулов прокомментировал прерванную безголевую серию

Радулов прокомментировал прерванную безголевую серию
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Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал свою прерванную безголевую серию, состоящую из 28 матчей.

«Конечно, приятно отличиться после такого долгого перерыва. Не самый приятный отрезок, конечно, но я старался оставаться на позитиве и делать правильные вещи для команды. Победа всегда важнее любого личного успеха. Я знал, что рано или поздно меня прорвёт, и просто продолжал работать. Надеюсь, это станет началом более удачной серии

Если говорить о физическом состоянии, то я уже в тренировочном лагере чувствовал себя на сто процентов. Но вернуться в строй — это только полдела. Нужно снова нащупать игровой ритм, а чем старше ты становишься – тем сложнее это сделать после травмы. Подобный перерыв – почти год — случился впервые в моей карьере. Это непросто, когда ты можешь лишь смотреть хоккей с трибуны. Но кто из профессиональных хоккеистов обходился без травм? Это часть работы.

Игра с другими партнёрами? Нам потребовалось время, чтобы привыкнуть друг к другу, но сейчас мы уже лучше чувствуем друг друга, поддерживаем структуру, создаём моменты. Посмотрим, что будет дальше.

Как я уже говорил, неважно кто забивает. Главное – завоевать победу, подняться в таблице и в конце концов попасть в плей-офф. Это наша цель», – цитирует Радулова официальный сайт НХЛ на русском языке.

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Комментарии
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