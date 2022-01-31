Радулов прокомментировал прерванную безголевую серию

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал свою прерванную безголевую серию, состоящую из 28 матчей.



«Конечно, приятно отличиться после такого долгого перерыва. Не самый приятный отрезок, конечно, но я старался оставаться на позитиве и делать правильные вещи для команды. Победа всегда важнее любого личного успеха. Я знал, что рано или поздно меня прорвёт, и просто продолжал работать. Надеюсь, это станет началом более удачной серии



Если говорить о физическом состоянии, то я уже в тренировочном лагере чувствовал себя на сто процентов. Но вернуться в строй — это только полдела. Нужно снова нащупать игровой ритм, а чем старше ты становишься – тем сложнее это сделать после травмы. Подобный перерыв – почти год — случился впервые в моей карьере. Это непросто, когда ты можешь лишь смотреть хоккей с трибуны. Но кто из профессиональных хоккеистов обходился без травм? Это часть работы.



Игра с другими партнёрами? Нам потребовалось время, чтобы привыкнуть друг к другу, но сейчас мы уже лучше чувствуем друг друга, поддерживаем структуру, создаём моменты. Посмотрим, что будет дальше.



Как я уже говорил, неважно кто забивает. Главное – завоевать победу, подняться в таблице и в конце концов попасть в плей-офф. Это наша цель», – цитирует Радулова официальный сайт НХЛ на русском языке.

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