Шестёркин: не люблю пропускать на последних минутах. Надо было лучше выбирать позицию
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, признанный первой звездой матча с «Сиэтл Кракен», рассказал о пропущенном голе в концовке встречи (3:2).
«Я не люблю пропускать на последних минутах. Надо было лучше выбирать позицию. Конечно, здорово, что вскоре К'Андре забил. Но такое ощущение, что мы играем по бразильской системе: вы забьёте, сколько можете, а мы – сколько захотим», – цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, по итогам матча вратарь отразил 40 бросков и был признан первой звездой матча.
Всего в текущем сезоне Шестёркин сыграл 28 матчей, в трёх из них он оформил шат-аут.
На данный момент «Рейнджерс» занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции.
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