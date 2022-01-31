Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шестёркин: не люблю пропускать на последних минутах. Надо было лучше выбирать позицию

Шестёркин: не люблю пропускать на последних минутах. Надо было лучше выбирать позицию
Комментарии

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, признанный первой звездой матча с «Сиэтл Кракен», рассказал о пропущенном голе в концовке встречи (3:2).

«Я не люблю пропускать на последних минутах. Надо было лучше выбирать позицию. Конечно, здорово, что вскоре К'Андре забил. Но такое ощущение, что мы играем по бразильской системе: вы забьёте, сколько можете, а мы – сколько захотим», – цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, по итогам матча вратарь отразил 40 бросков и был признан первой звездой матча.

Всего в текущем сезоне Шестёркин сыграл 28 матчей, в трёх из них он оформил шат-аут.

На данный момент «Рейнджерс» занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022