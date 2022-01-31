«Вегас» продлил контракт с Макнэббом на сумму $ 8,55 млн

«Вегас Голден Найтс» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с тремя хоккеистами.
Новое соглашение с защитником Брэйденом Макнэббом рассчитано на три года и вступит в силу со следующего сезона. Кэпхит 31-летнего игрока составит $ 2,8 млн. Общая сумма сделки – $ 8,55 млн.
Также «Вегас» договорился о новых контрактах с нападающим Майкл Амадио (на два года) и голкипером Логаном Томпсоном (на три года).
Кэпхит Амадио – $ 762,5 тыс, Томпсона – $ 766,6 тыс.
Макнэбб выступает за «Голден Найтс» с сезона-2017/2018. В текущем чемпионате защитник провёл 45 матчей и набрал девять очков: забросил две шайбы и отдал семь результативных передач. Показатель полезности игрока составляет «+8».
В данный момент «Вегас» занимает пятое место в таблице Западной конференции.
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