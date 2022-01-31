Галлан – о победе над «Сиэтлом»: это было ужасно, уровень борьбы немного разочаровал

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Сиэтл Кракен» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.



«Это было ужасно. Победа мне понравилась, а вот уровень борьбы немного разочаровал. Соперник играет жёстко, использует все четыре звена, и я не хочу неуважительно высказываться о них. Я говорю о моей команде, которая старалась недостаточно сильно.



Игорь Шестёркин сыграл отлично. Он дал нам шанс на победу, и именно это он делает на постоянной основе», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, по итогам матча Шестёркин отразил 40 бросков из 42 и был признан первой звездой. Сам Игорь остался недоволен пропущенной шайбой в конце третьего периода.