Галлан – о победе над «Сиэтлом»: это было ужасно, уровень борьбы немного разочаровал
Поделиться
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Сиэтл Кракен» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Это было ужасно. Победа мне понравилась, а вот уровень борьбы немного разочаровал. Соперник играет жёстко, использует все четыре звена, и я не хочу неуважительно высказываться о них. Я говорю о моей команде, которая старалась недостаточно сильно.
Игорь Шестёркин сыграл отлично. Он дал нам шанс на победу, и именно это он делает на постоянной основе», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, по итогам матча Шестёркин отразил 40 бросков из 42 и был признан первой звездой. Сам Игорь остался недоволен пропущенной шайбой в конце третьего периода.
Комментарии
- 31 января 2022
-
13:16
-
12:50
-
12:25
-
11:40
-
11:04
-
10:28
-
10:06
-
09:26
-
08:34
-
08:26
-
07:21
-
07:10
-
06:44
-
06:43
-
06:21
-
06:08
-
05:55
-
05:38
-
05:33
-
04:37
-
04:18
-
04:09
-
03:36
-
03:08
-
02:24
-
02:05
-
00:03
- 30 января 2022
-
23:51
-
23:44
-
23:38
-
23:01
-
22:35
-
21:54
-
21:01
-
20:20
Партнерский контент