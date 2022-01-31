Гомельский предположил, что Россия выйдет в хоккейный финал на ОИ. Соперником станет Чехия

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о выступлении сборной России по хоккею на предстоящей Олимпиаде-2022.
«Мы понимаем, что проблемы с коронавирусом не только нас касаются. В Пекин не едут игроки НХЛ, канадцы и американцы не могут собрать по 26 здоровых хоккеистов. Где они набирают? В Европе и у нас в стране. Это означает, что и Канада, и США не становятся самыми сильными соперниками России в Пекине. У финнов сильное ослабление, у шведов тоже, в меньшей степени это касается сборной Чехии. Вот и получается, что участие России в финале для меня вполне естественно. Скорее всего, с чехами. Обыграем чехов – будем второй раз подряд олимпийскими чемпионами. Немцев не опасаюсь. Вратарь – это половина команды, а у немцев больше нет того голкипера, который играл на прошлой Олимпиаде», – сказал Гомельский в эфире телеканала «Звезда».
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