Расписание матчей женской сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля 2022 года в Китае пройдут зимние Олимпийские игры. При этом женский хоккейный турнир стартует 3 февраля — за день до официальной церемонии открытия. «Чемпионат» представляет расписание матчей женской сборной России на олимпийском турнире.
Согласно регламенту проведения соревнований, 10 женский команд разделены на две группы, в каждой из которых находятся по пять сборных. В плей-офф выходят все пять команд из группы A и три лучшие сборные из группы B, после чего начинаются матчи на вылет.
Сборная России (группа A):
04.02 07:10 (мск) – Россия – Швейцария;
05.02 16:10 – США – Россия;
07.02 07:10 – Россия – Канада;
08.02 16:10 – Финляндия – Россия.
Во второй группе находятся команды Швеции, Японии, Чехии, Дании и Китая. Матчи четвертьфинальной стадии пройдут 11 и 12 февраля, полуфиналы состоятся 14 февраля, матч за третье место намечен на 16 февраля, а 17 февраля состоится финальная встреча. Действующим олимпийским чемпионом является команда США.
- 2 февраля 2022
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