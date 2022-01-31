Расписание матчей НХЛ на неделю: когда играют Овечкин, Кучеров, Панарин и другие россияне

«Чемпионат» представляет расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием российских игроков, которые должны состояться на этой игровой неделе (в ночь с 31 января на 1 февраля по ночь с 6 на 7 февраля 2022 года).
1 февраля
03:00 – «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов) – «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин)
03:30 – «Чикаго Блэкхоукс» – «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин)
03:30 – «Торонто Мэйпл Лифс» (Михеев) – «Нью-Джерси Дэвилз»
03:30 – «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев, Соколов) – «Эдмонтон Ойлерз»
03:30 – «Детройт Ред Уингз» (Наместников) – «Анахайм Дакс»
2 февраля
03:00 – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв, Кучеров(?)) — «Сан-Хосе Шаркс» (Барабанов)
03:00 – «Нью-Джерси Дэвилз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (Михеев)
03:00 – «Нью-Йорк Рейнджерс» (Георгиев/Шестёркин, Панарин) – «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин)
03:00 – «Филадельфия Флайерз» (Проворов) — «Виннипег Джетс» (Е. Свечников)
03:00 – «Питтсбург Пингвинз» (Малкин) — «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Овечкин, Кузнецов)
03:30 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Сорокин/Варламов) – «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев, Соколов)
04:00 – «Нэшвилл Предаторз» (Тренин) – «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин)
04:30 – «Даллас Старз» (Гурьянов, Радулов) – «Калгари Флэймз» (Задоров)
05:00 – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин, Мальцев) — «Аризона Койотс» (Любушкин)
06:00 – «Вегас Голден Найтс» (Дадонов) — «Баффало Сэйбрз»
3 февраля
03:00 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Сорокин/Варламов) – «Сиэтл Кракен»
03:00 – «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Овечкин, Кузнецов) – «Эдмонтон Ойлерз»
03:30 – «Детройт Ред Уингз» (Наместников) – «Лос-Анджелес Кингз»
05:30 – «Аризона Койотс» (Любушкин) – «Калгари Флэймз» (Задоров)
05:30 – «Чикаго Блэкхоукс» – «Миннесота Уайлд» (Куликов, Капризов»
5 февраля
Матч звёзд НХЛ (Василевский, Овечкин, Кузнецов, Капризов)
Примечание: на данный момент нападающий «Тампы» Никита Кучеров находится в ковид-протоколе.
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