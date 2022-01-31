«Витязь» расторг контракт с Кемиляйненом
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Подольский «Витязь» расторг контракт с 30-летним защитником Валттери Кемиляйненом, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
В текущем сезоне хоккеист провёл за подмосковную команду 37 матчей и набрал 26 очков: забросил пять шайб и отдал 21 результативную передачу.
Этот сезон – первый для защитника в КХЛ. Ранее он выступал на родине в Финляндии, играя за «ЮП» и «Таппару».
Отметим, что финский игрок попал в заявку своей сборной на Олимпиаду-2022.
Сборная Финляндии сыграет на Олимпиаде в группе С вместе с командами Швеции, Словакии и Латвии. Первый матч финны проведут 10 февраля со Словакией.
Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии (11:40 мск).
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