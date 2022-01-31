«Сочи», СКА и «Адмирал» примут участие в товарищеском турнире Sochi Winter Cup

Хоккейный клуб «Сочи», санкт-петербургский СКА и владивостокский «Адмирал» примут участие в товарищеском турнире Sochi Winter Cup, который пройдёт с 9 по 11 февраля.
«Во время олимпийской паузы в чемпионате КХЛ состоится первый в истории турнир Sochi Winter Сup. Его участниками станут три клуба – СКА (Санкт-Петербург), «Адмирал» (Владивосток) и хоккейный клуб «Сочи». Игры пройдут во дворце спорта «Большой» с 9 по 11 февраля. Команды сыграют в один круг между собой.
Расписание турнира:
9 февраля, среда, «Сочи» – СКА, 19:30 мск.
10 февраля, четверг, «Сочи» – «Адмирал», 18:00 мск.
11 февраля, пятница, «Адмирал» – СКА, 19:30 мск.
«Решение о допуске зрителей на матчи турнира будет принято после анализа эпидемиологической обстановки и соответствующих согласований со стороны управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. ХК «Сочи» ожидает, что официальное решение поступит в клуб в ближайшие дни, о чём мы незамедлительно сообщим болельщикам на наших официальных ресурсах», — говорится в заявлении на официальном сайте «Сочи».
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