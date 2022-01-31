«Спартак» расторг контракт с форвардом Швырёвым, оставив за собой права на игрока
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Нападающий московского «Спартака» Игорь Швырёв покидает клуб, сообщает твиттер-аккаунт красно-белых.
«Хоккейный клуб «Спартак» Москва и нападающий Игорь Швырёв договорились о расторжении контракта по согласию сторон. Отметим, что права на игрока в КХЛ остаются у «Спартака», — говорится в сообщении клуба.
В текущем регулярном чемпионате 23-летний форвард провёл 17 матчей за «Спартак», став автором трёх голевых передач при показателе полезности «+1». Односторонний контракт Швырёва с красно-белыми действовал до 30 апреля 2022 года.
Также в сезоне-2021/2022 хоккеист сыграл четыре встречи за «Металлург», не набрав результативных баллов. Всего на счету Швырёва 117 матчей в КХЛ, в которых он набрал 12 (4+8) очков при общей полезности «-6».
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