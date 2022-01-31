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Чешская «Спарта» подписала контракты с Ю. Гудачеком, Томашеком и Столяровым

Чешская «Спарта» подписала контракты с Ю. Гудачеком, Томашеком и Столяровым
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Пражская «Спарта» в инстаграм-аккаунте сообщила о подписании контрактов с тремя хоккеистами.

Состав чешского клуба пополнил словацкий голкипер Юлиус Гудачек, ранее выступавший за рижское «Динамо». Также в «Спарту» перешёл экс-форвард «Амура» Давид Томашек и российский нападающий итальянского «Мерано» Геннадий Столяров, за который выступает Николай Жердев.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Гудачек провёл 14 матчей за рижское «Динамо», отразив 88,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,96. Томашек сыграл за «Амур» в 47 матчах, набрав 21 (9+12) балл при показателе полезности «0».

Столяров принял участие в 18 встречах за «Мерано», забросив восемь шайб и отдав 11 голевых передач при общей полезности «-7».

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