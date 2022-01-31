Словацкий форвард Цегларик сдал положительный ковид-тест. Его участие в ОИ под вопросом
Поделиться
Нападающий «Авангарда» и сборной Словакии по хоккею Петер Цегларик сдал положительный тест на коронавирус, сообщает в «Твиттере» журналист Томаш Прокоп.
«Тестирование 14 человек, приехавших в «пузырь» в Братиславе в субботу, выявило один положительный результат. К сожалению, он оказался у лидера команды Петера Цегларика. Медицинский штаб сборной будет следить за его состоянием и примет решение о дальнейших шагах в ближайшие дни. Карантин игрока заканчивается в четверг», — написал Прокоп.
Напомним, хоккейный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине начнётся в среду, 9 февраля. Сборная Словакии на групповом этапе сыграет с командами Финляндии (10 февраля), Швеции (11 февраля) и Латвии (13 февраля).
Комментарии
- 31 января 2022
-
18:06
-
18:00
-
17:35
-
17:02
-
16:50
-
16:31
-
16:15
-
15:17
-
14:36
-
14:11
-
14:00
-
13:16
-
12:50
-
12:25
-
11:40
-
11:04
-
10:28
-
10:06
-
09:26
-
08:34
-
08:26
-
07:21
-
07:10
-
06:44
-
06:43
-
06:21
-
06:08
-
05:55
-
05:38
-
05:33
-
04:37
-
04:18
-
04:09
-
03:36
-
03:08
Партнерский контент