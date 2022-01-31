Словацкий форвард Цегларик сдал положительный ковид-тест. Его участие в ОИ под вопросом

Нападающий «Авангарда» и сборной Словакии по хоккею Петер Цегларик сдал положительный тест на коронавирус, сообщает в «Твиттере» журналист Томаш Прокоп.



«Тестирование 14 человек, приехавших в «пузырь» в Братиславе в субботу, выявило один положительный результат. К сожалению, он оказался у лидера команды Петера Цегларика. Медицинский штаб сборной будет следить за его состоянием и примет решение о дальнейших шагах в ближайшие дни. Карантин игрока заканчивается в четверг», — написал Прокоп.



Напомним, хоккейный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине начнётся в среду, 9 февраля. Сборная Словакии на групповом этапе сыграет с командами Финляндии (10 февраля), Швеции (11 февраля) и Латвии (13 февраля).