А. Свечников, Капризов и Панарин — три российские звезды прошедшей недели в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке опубликовал тройку лучших российских хоккеистов прошедшей игровой недели.



Первой звездой стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, который в четырёх матчах недели набрал 4 (2+2) очка и помог «Каролине» одержать четыре победы подряд и подняться на первое место Столичного дивизиона.



Второе место занял форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, в трёх матчах недели набравший 5 (1+4) очков. Россиянин помог «Уайлд» продлить победную серию до пяти матчей, а собственную результативную — до 11.



Третья строчка — у нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Он стал лучшим бомбардиром недели среди россиян, набрав 6 (1+5) очков в четырёх матчах, помог «Рейнджерс» одержать две победы и остаться на втором месте Столичного дивизиона.