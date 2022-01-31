А. Свечников, Капризов и Панарин — три российские звезды прошедшей недели в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке опубликовал тройку лучших российских хоккеистов прошедшей игровой недели.
Первой звездой стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, который в четырёх матчах недели набрал 4 (2+2) очка и помог «Каролине» одержать четыре победы подряд и подняться на первое место Столичного дивизиона.
Второе место занял форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, в трёх матчах недели набравший 5 (1+4) очков. Россиянин помог «Уайлд» продлить победную серию до пяти матчей, а собственную результативную — до 11.
Третья строчка — у нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Он стал лучшим бомбардиром недели среди россиян, набрав 6 (1+5) очков в четырёх матчах, помог «Рейнджерс» одержать две победы и остаться на втором месте Столичного дивизиона.
- 31 января 2022
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