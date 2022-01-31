Игроки «Адмирала» провели товарищеские матчи с осуждёнными и сотрудниками ИК-27

Хоккеисты «Адмирала» приняли участие в товарищеских матчах в исправительной колонии №27 ГУФСИН России по Приморскому краю.



«По инициативе начальника ГУФСИН Вадима Версткина и при поддержке Министерства физической культуры и спорта Приморского края в исправительной колонии №27 были организованы товарищеские матчи с участием спортсменов и ветеранов приморского хоккейного клуба «Адмирал».



Вадим Вёрсткин, вошедший в состав сборной хоккейного клуба, пожелал всем участникам удачи, проявить себя на льду и получить удовольствие от игры. В состав профессиональной сборной вошли Марк Верба, Михаил Патрикеев, Александр Мерескин и другие спортсмены. В матчах попробовали свои силы сборная сотрудников УИС со всего края и сборная осуждённых «Меридиан».

Со счётом 6:1 победила сборная «Адмирал», но для осуждённых это стало успехом, ведь многие начали серьёзно играть в хоккей в учреждении. Как отмечают сами хоккеисты, приехали с настроем не победить, а дать возможность осуждённым почувствовать воздух свободы в игре, поделиться с ними опытом, показать пример здорового и активного образа жизни.



В завершение спортивного дня, прошедшего под девизом «Мы разные, хоккей один» осуждённым хоккеисты вручили атрибутику и хоккейный инвентарь с их логотипом и номерами», — говорится в заявлении на сайте ГУФСИН.