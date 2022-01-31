Баширов: отказ КХЛ от игр в паузу — 1-й шаг к тому, что регулярный сезон не продолжится

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги не проводить матчи во время паузы на Олимпийские игры.



«Салават Юлаев» был готов к такому решению, всё к этому шло. Мы знали, что есть такое мнение — ряд клубов категорически не хотели играть в паузе, а некоторые просто не могли. Когда был опрос — было одно мнение, возможно, сейчас кто-то проголосовал бы иначе, в любую сторону. Мы своей позиции не меняли. Вопрос не в том, готовы мы играть в олимпийскую паузу или нет. Весь вопрос в том, будет ли доигран регулярный чемпионат в полном объёме или нет.



Если бы нам сказали, что чемпионат, все 56 матчей, будет доигран после Олимпиады, мы бы, скорее всего, тоже проголосовали против игр во время Олимпиады. Хорошо, давайте доиграем со сборниками, все в равных условиях. Конечно, пришлось бы решать много вопросов, связанных с графиком игр, продлением чемпионата и контрактов игроков-участников плей-офф, подготовкой сборной к чемпионату мира и т. д. Все эти вопросы решаемые.



Нужна политическая воля руководства лиги. Нужно, наконец, принять твёрдое решение. Обязательное для всех. Если исходить из целей проведения чемпионата, изложенных в спортивном регламенте, решение придёт быстро. Пока же создаётся впечатление, что отказ от игр в олимпийскую паузу — это первый шаг к тому, что регулярный чемпионат продолжен не будет. На данный момент это выглядит так», — цитирует Баширова «Собкор02.ru».