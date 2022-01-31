Шестёркин: значение имело уже то, что Лундквист подошёл ко мне перед матчем с «Уайлд»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал об общении с Хенриком Лундквистом.



Напомним, перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Миннесотой Уайлд» на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась торжественная церемония поднятия под своды арены свитера Лундквиста.



«В этом году мы с ним не общались. Перед игрой (с «Миннесотой Уайлд») он подошёл и поздоровался с каждым игроком. Удалось перекинуться с ним парой слов. Но для меня уже большое значение имело то, что он просто подошёл ко мне. От него идёт заряд положительной энергии, который передаётся всем.



Игра с Лундквистом и Георгиевым в сезоне-2019/2020? У нас тогда было три вратаря, и тренеры выбирали между тремя голкиперами. Решение принимал главный тренер. Понятное дело, что я уважал этого великого вратаря. И я просто ждал своего шанса и пытался играть на пределе своих возможностей. А остальное уже решал тренер», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.