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Форвард «Миннесоты» Гринвей подписал новый 3-летний контракт с клубом на $ 9 млн

Форвард «Миннесоты» Гринвей подписал новый 3-летний контракт с клубом на $ 9 млн
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Джордан Гринвей продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт «дикарей».

Отмечается, что новое соглашение рассчитано сроком на три года. Кэпхит составит $ 3 млн. Таким образом, 24-летний форвард заработает $ 9 млн по контракту.

В текущем регулярном чемпионате на счету Гринвея 33 матча, в которых он набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «+17». Всего на его счету 243 матча в Национальной хоккейной лиге, он забросил 30 шайб и отдал 68 голевых передач при общей полезности «+12».

Гринвей был выбран на драфте НХЛ 2015 года «Миннесотой» под общим 50-м номером. «Уайлд» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков после 40 матчей.

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