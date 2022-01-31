Форвард «Миннесоты» Гринвей подписал новый 3-летний контракт с клубом на $ 9 млн

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Джордан Гринвей продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт «дикарей».



Отмечается, что новое соглашение рассчитано сроком на три года. Кэпхит составит $ 3 млн. Таким образом, 24-летний форвард заработает $ 9 млн по контракту.



В текущем регулярном чемпионате на счету Гринвея 33 матча, в которых он набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «+17». Всего на его счету 243 матча в Национальной хоккейной лиге, он забросил 30 шайб и отдал 68 голевых передач при общей полезности «+12».



Гринвей был выбран на драфте НХЛ 2015 года «Миннесотой» под общим 50-м номером. «Уайлд» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков после 40 матчей.