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«Флорида» в результативном матче переиграла «Коламбус». У Райнхарта хет-трик

«Флорида» в результативном матче переиграла «Коламбус». У Райнхарта хет-трик
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Гости победили со счётом 8:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2022, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 8
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Марчмент (Лунделль) – 00:32' (5x5)   0:2 Райнхарт (Лунделль, Марчмент) – 03:23' (5x5)   1:2 Нюквист (Байройтер) – 04:20' (5x5)   1:3 Барков (Юбердо, Экблад) – 11:38' (5x4)   1:4 Райнхарт (Марчмент, Лунделль) – 17:54' (5x5)   2:4 Лайне (Ворачек) – 19:52' (5x5)   2:5 Райнхарт (Марчмент, Лунделль) – 24:27' (5x5)   3:5 Бемстрём (Рослович, Доми) – 25:34' (5x5)   4:5 Лайне – 31:45' (4x4)   4:6 Типпетт (Вераге, Беннетт) – 37:07' (5x5)   4:7 Уигар (Марчмент) – 37:22' (5x5)   4:8 Марчмент (Райнхарт, Лунделль) – 40:27' (5x5)

Уже на первой минуте первого периода в составе гостей отличился Мэйсон Марчмент. Через три минуты Сэм Райнхарт забил второй «Флориды». Густав Нюквист отыграл одну шайбу для «Коламбуса». Александр Барков сделал счёт 3:1, а на 18-й минуте Райнхарт сделал дубль. В концовке периода хозяева смогли забросить вторую шайбу, отличился Патрик Лайне.

Во втором периоде Сэм Райнхарт сделал хет-трик. Затем дважды забили «Блю Джекетс» – сначала отличился Эмиль Бемстрём, а следом дубль оформил Лайне. На 38-й минуте встречи хоккеисты «Флориды» забросили две шайбы с разницей в 15 секунд – голы на свой счёт записали Оуэн Типпетт и Маккензи Уигар.

На первой минуте заключительного игрового отрезка Мэйсон Марчмент сделал дубль и установил окончательный счёт на табло.

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