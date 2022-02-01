«Флорида» в результативном матче переиграла «Коламбус». У Райнхарта хет-трик

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Гости победили со счётом 8:4.

Уже на первой минуте первого периода в составе гостей отличился Мэйсон Марчмент. Через три минуты Сэм Райнхарт забил второй «Флориды». Густав Нюквист отыграл одну шайбу для «Коламбуса». Александр Барков сделал счёт 3:1, а на 18-й минуте Райнхарт сделал дубль. В концовке периода хозяева смогли забросить вторую шайбу, отличился Патрик Лайне.

Во втором периоде Сэм Райнхарт сделал хет-трик. Затем дважды забили «Блю Джекетс» – сначала отличился Эмиль Бемстрём, а следом дубль оформил Лайне. На 38-й минуте встречи хоккеисты «Флориды» забросили две шайбы с разницей в 15 секунд – голы на свой счёт записали Оуэн Типпетт и Маккензи Уигар.

На первой минуте заключительного игрового отрезка Мэйсон Марчмент сделал дубль и установил окончательный счёт на табло.