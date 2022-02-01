«Ванкувер» обыграл «Чикаго», «Детройт» победил «Анахайм»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:1.
У гостей заброшенными шайбами отметились Алекс Чиассон, Брок Бёзер и Люк Шенн. Единственный гол у хозяев забил Коннор Мёрфи.
У Владислава Наместникова коэффициент полезности — «-1».
В паралелльном матче в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Анахайм Дакс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.
У победителей забивали Дилан Ларкин и Джордан Истерли. У гостей гол на счету у Рикарда Ракелля.
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