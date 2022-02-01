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«Ванкувер» обыграл «Чикаго», «Детройт» победил «Анахайм»

«Ванкувер» обыграл «Чикаго», «Детройт» победил «Анахайм»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:1.

У гостей заброшенными шайбами отметились Алекс Чиассон, Брок Бёзер и Люк Шенн. Единственный гол у хозяев забил Коннор Мёрфи.

У Владислава Наместникова коэффициент полезности — «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Чиассон (Даулинг) – 12:21' (5x5)   0:2 Бёзер (Хьюз, Дикинсон) – 24:28' (5x5)   1:2 Мёрфи (Кейн, Дак) – 53:01' (5x5)   1:3 Шенн – 59:39' (en)

В паралелльном матче в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Анахайм Дакс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.

У победителей забивали Дилан Ларкин и Джордан Истерли. У гостей гол на счету у Рикарда Ракелля.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 1
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Ларкин (Задина, Линдстрём) – 19:22' (5x5)   1:1 Ракелль (Хенрик) – 22:31' (5x5)   2:1 Истерли (Ларкин) – 62:11' (3x3)
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