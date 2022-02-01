Задоров: в детстве я был поклонником Фетисова и «Детройта»

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров рассказал, кем вдохновлялся в детстве.
«Помню, когда я был ребёнком, люди рассказывали про Зубова то, что он мог отыграть 40 минут за матч и при этом выходил на перекур между периодами. Пожалуй, для меня это самый запоминающийся факт о нём из детства. Но уже позже, когда я рос и играл по юниорам, появился постоянный доступ в интернет, и я мог посмотреть видео с его игрой.
Если честно, в детстве я больше смотрел за игрой Русской Пятёрки, потому что в основном следил за «Детройтом». Безусловно, тогда я слышал и про Зубова. Вместе с Сергеем Гончаром они входили в число сильнейших российских защитников лиги. Особенно это было примечательно с учётом того, что в те времена в России атакующих защитников было немного.
Однако повторюсь, что в детстве я был скорее поклонником Фетисова и «Детройта». Константинов вместе с Фетисовым сыграли большую роль в моей карьере», – цитирует Задорова официальная русская версия сайта НХЛ.
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