Мэттьюс побил рекорд Джереми Рёника

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева победили со счётом 6:4.

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс в прошедшей встрече отметился хет-триком. Теперь на счету 24-летнего хоккеиста 227 шайб в карьере в НХЛ. Мэттьюс установил новый рекорд по количеству голов среди американцев в шести первых сезонах в НХЛ. Прошлый рекорд принадлежал Джереми Рёнику, который забросил 225 шайб за «Чикаго Блэкхоукс» с 1988 по 1994 годы, сообщает в «Твиттере» StatsCentre.

«Мэйпл Лифс» одержали четвёртую победу кряду. «Нью-Джерси», в свою очередь, проиграл в пятый раз подряд. «Торонто» на данный момент занимает 6 место в Восточной конференции, набрав 59 очков за 41 игру. «Нью-Джерси» же идёт на 13-м месте с 35 очками после 44 игр.