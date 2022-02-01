НХЛ и профсоюз игроков объявили об изменениях в ковид-протоколе лиги

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков (НХЛПА) внесли дополнения в коронавирусный протокол, сообщается на официальном сайте профсоюза.



Теперь он включает в себя новые положения, которые касаются недавно одобренных «усиленных мер» и требований по тестированию:



• Рекомендуется проводить ревакцинацию по мере доступности;



• Отмена «усиленных мер» и возврат к протоколу образца начала сезона, за исключением отдельных случаев;



• Обновляются рекомендации по типам масок и ограничению на участие в общественных мероприятиях или посещению публичных мест;



• Отменяется ежедневное тестирование для полностью вакцинированных;



• Отменяется тестирование близких контактов;



• Обновляются требования по организации семейных помещений на стадионах, презентации игр и проведения церемоний на площадке.



Обновленный протокол вступает в силу для каждого клуба немедленно после завершения последней для этой команды игры перед перерывом на Матч звёзд НХЛ. В протоколе подчёркивается необходимость соблюдения мер безопасности, действующих в конкретном штате, провинции или стране, особенно если они жёстче тех, что указаны в данном протоколе.