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НХЛ и профсоюз игроков объявили об изменениях в ковид-протоколе лиги

НХЛ и профсоюз игроков объявили об изменениях в ковид-протоколе лиги
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Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков (НХЛПА) внесли дополнения в коронавирусный протокол, сообщается на официальном сайте профсоюза.

Теперь он включает в себя новые положения, которые касаются недавно одобренных «усиленных мер» и требований по тестированию:

• Рекомендуется проводить ревакцинацию по мере доступности;

• Отмена «усиленных мер» и возврат к протоколу образца начала сезона, за исключением отдельных случаев;

• Обновляются рекомендации по типам масок и ограничению на участие в общественных мероприятиях или посещению публичных мест;

• Отменяется ежедневное тестирование для полностью вакцинированных;

• Отменяется тестирование близких контактов;

• Обновляются требования по организации семейных помещений на стадионах, презентации игр и проведения церемоний на площадке.

Обновленный протокол вступает в силу для каждого клуба немедленно после завершения последней для этой команды игры перед перерывом на Матч звёзд НХЛ. В протоколе подчёркивается необходимость соблюдения мер безопасности, действующих в конкретном штате, провинции или стране, особенно если они жёстче тех, что указаны в данном протоколе.

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