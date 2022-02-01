НХЛ и профсоюз игроков объявили об изменениях в ковид-протоколе лиги

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков (НХЛПА) внесли дополнения в коронавирусный протокол, сообщается на официальном сайте профсоюза.
Теперь он включает в себя новые положения, которые касаются недавно одобренных «усиленных мер» и требований по тестированию:
• Рекомендуется проводить ревакцинацию по мере доступности;
• Отмена «усиленных мер» и возврат к протоколу образца начала сезона, за исключением отдельных случаев;
• Обновляются рекомендации по типам масок и ограничению на участие в общественных мероприятиях или посещению публичных мест;
• Отменяется ежедневное тестирование для полностью вакцинированных;
• Отменяется тестирование близких контактов;
• Обновляются требования по организации семейных помещений на стадионах, презентации игр и проведения церемоний на площадке.
Обновленный протокол вступает в силу для каждого клуба немедленно после завершения последней для этой команды игры перед перерывом на Матч звёзд НХЛ. В протоколе подчёркивается необходимость соблюдения мер безопасности, действующих в конкретном штате, провинции или стране, особенно если они жёстче тех, что указаны в данном протоколе.
- 1 февраля 2022
-
09:30
-
09:06
-
08:50
-
08:28
-
08:16
-
07:29
-
07:00
-
06:31
-
06:30
-
06:21
-
06:15
-
06:12
-
05:43
-
05:00
-
04:47
- 31 января 2022
-
23:59
-
23:22
-
22:52
-
22:23
-
21:55
-
21:23
-
20:51
-
20:41
-
20:33
-
20:21
-
19:46
-
19:24
-
18:50
-
18:30
-
18:06
-
18:00
-
17:35
-
17:02
-
16:50
-
16:31