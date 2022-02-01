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«Флорида» за январь забросила 73 шайбы. Это рекорд НХЛ за последние 25 сезонов

«Флорида» за январь забросила 73 шайбы. Это рекорд НХЛ за последние 25 сезонов
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Сегодня, 1 февраля, в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошла очередная встреча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Гости победили со счётом 8:4.

«Флорида» в январе забросила 73 шайбы, проведя 14 встреч. Это является рекордом среди всех команд НХЛ за последние 25 сезонов. За 14 матчей «Пантерз» восемь раз забили пять и более голов.

В настоящий момент «Флорида» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, заработав 69 баллов за 46 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Эндрю Брюнетта сыграют в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч состоится в среду, 2 февраля, начало — в 3:00 мск.

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