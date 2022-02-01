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Гонка бомбардиров НХЛ: Макдэвид обогнал Овечкина, Юбердо вышел на первое место

Гонка бомбардиров НХЛ: Макдэвид обогнал Овечкина, Юбердо вышел на первое место
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Сегодня, 1 февраля, в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Оттава Сенаторз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева, взяв верх в овертайме со счётом 3:2.

25-летний нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал автором заброшенной шайбы. На счету форварда 40 проведённых матчей в рамках текущего сезона, в которых он набрал 59 (22+37) очков при показателе полезности "+6".

Канадец обошёл в списке лучших бомбардиров НХЛ капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, на счету которого 58 (29+29) очков после 45 матчей. Лидирует в гонке форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, ставший автором голевой передачи в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (8:4). Он заработал 62 (17+45) очка за 46 встреч.

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