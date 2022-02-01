«Йокерит» сообщил, что намерен продолжить выступать в КХЛ в ближайшие годы

Финский «Йокерит» на официальном сайте заявил, что клуб не собирается выступать в другой хоккейной лиге.
«Йокерит» намерен выступать в Континентальной хоккейной лиге в ближайшие годы, переход куда-либо не планируется», — говорится в сообщении.
Ранее сайт Iltalehti выпустил статью, в которой заявил, что «Йокерит» может выйти из состава участников КХЛ. Финский клуб выступает в лиге восьмой сезон (с сезона-2014/2015), наивысшим достижением является выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина в 2015 и 2018 году, где они в обоих случаях уступали в серии ЦСКА (1-4 и 2-4 соответственно). В 2020 году финны также преодолели первый раунд, но плей-офф турнира был отменён из пандемии коронавируса.
На момент приостановки текущего регулярного сезона «Йокерит» занимал третье место в таблице Западной конференции, набрав 64 очка после 47 матчей.
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