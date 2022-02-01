Президент ИИХФ подтвердил проведение молодёжного чемпионата мира — 2022 летом
Поделиться
Президент Международной Федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил, когда станут известны точные сроки проведения перенесённого молодёжного чемпионата мира – 2022.
«Когда конкретно совет ИИХФ может собраться для утверждения даты? Молодёжный чемпионат мира пройдёт летом в канадской провинции Альберта. О датах мы объявим после Олимпиады. Игры будут», — приводит слова Тардифа ТАСС.
Напомним, молодёжный чемпионат мира – 2022 был отменён из-за коронавируса после нескольких игровых дней. Сборная России провела на турнире два матча, уступив шведам со счётом 3:6, и обыграв швейцарцев — 4:2. Лучшим снайпером россиян на турнире стал Матвей Мичков, на счету которого три шайбы.
Ранее сообщалось, что ИИХФ планирует провести турнир летом 2022 года.
Комментарии
- 1 февраля 2022
-
13:10
-
12:49
-
12:30
-
12:06
-
11:36
-
11:10
-
10:48
-
10:20
-
10:00
-
09:42
-
09:30
-
09:06
-
08:50
-
08:28
-
08:16
-
07:29
-
07:00
-
06:31
-
06:30
-
06:21
-
06:15
-
06:12
-
05:43
-
05:00
-
04:47
- 31 января 2022
-
23:59
-
23:22
-
22:52
-
22:23
-
21:55
-
21:23
-
20:51
-
20:41
-
20:33
-
20:21
Партнерский контент