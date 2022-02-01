Президент ИИХФ подтвердил проведение молодёжного чемпионата мира — 2022 летом

Президент Международной Федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил, когда станут известны точные сроки проведения перенесённого молодёжного чемпионата мира – 2022.



«Когда конкретно совет ИИХФ может собраться для утверждения даты? Молодёжный чемпионат мира пройдёт летом в канадской провинции Альберта. О датах мы объявим после Олимпиады. Игры будут», — приводит слова Тардифа ТАСС.



Напомним, молодёжный чемпионат мира – 2022 был отменён из-за коронавируса после нескольких игровых дней. Сборная России провела на турнире два матча, уступив шведам со счётом 3:6, и обыграв швейцарцев — 4:2. Лучшим снайпером россиян на турнире стал Матвей Мичков, на счету которого три шайбы.



Ранее сообщалось, что ИИХФ планирует провести турнир летом 2022 года.