Кожевников — о Буше: где наши феминистки, почему не выступают? Такие игроки в КХЛ не нужны

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение суда по делу о секс-насилии, которое совершил форвард ярославского «Локомотива» Рид Буше в 2011 году.
«Надо было давно убирать его из команды. Осудили Буше или нет, условно или нет – нам такие хоккеисты не нужны. Это же имидж лиги! Решение должна принимать КХЛ, но моё мнение не изменилось – таких людей у нас быть не должно. И где наши феминистки? Почему не выступают? Это очень странно. Тишина везде, как будто ничего не происходит», – приводит слова Кожевникова «Рейтинг букмекеров».
Напомним, американца приговорили к четырём годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно. Если Буше нарушит условия приговора, то его наказание могут ужесточить – до 15 лет тюрьмы и включение в список насильников. Заседание по делу Буше прошло в закрытом режиме, судья не допустил журналистов.
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