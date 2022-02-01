«Локомотив» выступил с заявлением в отношении дела Рида Буше

«Локомотив» выступил с заявлением относительно итогов рассмотрения американским судом дела форварда ярославского клуба Рида Буше.



«В связи с вынесенным судом округа Ваштено штата Мичиган (США) постановлением в отношении хоккеиста Рида Буше ХК «Локомотив» считает необходимым выступить с официальным заявлением:



Масштабная стратегия, которая многие годы лежит в основе деятельности хоккейного клуба «Локомотив», диктует обязательное соблюдение и развитие в игроках любого возраста и статуса — от детско-юношеских школ до основной команды — правильных нравственных и общегражданских ценностей. Именно поэтому «дело Рида Буше» требует от нас всестороннего детального рассмотрения и анализа произошедшего.



На время разбирательств хоккеист находится в отпуске за свой счёт, в настоящее время он пребывает в США. В то же время ХК «Локомотив» и КХЛ совместно внимательно изучают все нюансы «дела Рида Буше». Время необходимо и для поступления в адрес клуба и лиги официальных документов со стороны американского суда. Уверены, что только после этого клуб будет готов дать дополнительные комментарии по дальнейшему развитию ситуации и сотрудничеству команды «Локомотив» и Рида Буше», — говорится в заявлении.