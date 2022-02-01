The Athletic: НХЛ прервала результативную серию Капризова

Журналист The Athletic Майкл Руссо прокомментировал успешное выступление российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3).
«Капризов продлил свою серию с очками до семи матчей, хотя технически у него восемь голов и 20 очков в последних 11 встречах, в которых он сыграл. Однако НХЛ прервала его результативную серию из-за того, что он пропустил недавний матч с «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы.
После того как Болди сделал счёт 3:1, «Айлендерс» снова сократили отставание до одного гола, но Капризов восстановил преимущество в два гола в середине третьего, когда Юнас Бродин объехал ворота и отдал пас на Дамбу, а Капризов подставил клюшку под бросок защитника, забросив свою 18-ю шайбу. Это был победный гол на глазах у родителей, Натальи и Олега, смотрящих из толпы на сына второй матч подряд», — приводит слова Руссо The Athletic.
- 1 февраля 2022
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