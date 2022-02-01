Форвард «Вашингтона» рассказал о вредной привычке Александра Овечкина
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Датский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер рассказал забавную историю о вредной привычке российского капитана команды Александра Овечкина.
«Каждый раз, когда мы садимся в самолёт, он всегда берёт в Subway острый итальянский 30-сантиметровый сэндвич (смеётся). Он всегда приезжает к самолёту, садится и просто ест этот огромный, длиной в фут, острый итальянский сэндвич.
Я имею в виду, у нас есть приготовленная шеф-поваром еда здесь, в «Медстар Кэпиталз Айсплекс» (тренировочная арена «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата»). Хорошая, здоровая еда. В самолёте также у нас организовано хорошее питание. Но он любит ходить в Subway и покупать сэндвич за свои кровные $ 7», — приводит слова датского форварда The Athletic.
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