Кожевников — о МЧМ-2022 летом: нормальное решение. Хотя бы процент этой гадости уйдёт

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на решение провести молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года летом.

«В сложившейся ситуации это нормальное решение. Других вариантов для федерации нет. У них, наверное, хотя бы какой-то процент этой гадости уйдёт. Сейчас соревнования отменяются: это же не спортивная вещь, а пандемийная. Удивляться здесь нечему. Если решение пойдёт на пользу спортсменам, наверное, это правильно», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, молодёжный чемпионат мира – 2022 был отменён из-за коронавируса после нескольких игровых дней. Сборная России провела на турнире два матча, уступив шведам со счётом 3:6 и обыграв швейцарцев — 4:2. Лучшим снайпером россиян на турнире стал Матвей Мичков, на счету которого три шайбы.