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Кожевников — о МЧМ-2022 летом: нормальное решение. Хотя бы процент этой гадости уйдёт

Кожевников — о МЧМ-2022 летом: нормальное решение. Хотя бы процент этой гадости уйдёт
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на решение провести молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года летом.

«В сложившейся ситуации это нормальное решение. Других вариантов для федерации нет. У них, наверное, хотя бы какой-то процент этой гадости уйдёт. Сейчас соревнования отменяются: это же не спортивная вещь, а пандемийная. Удивляться здесь нечему. Если решение пойдёт на пользу спортсменам, наверное, это правильно», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, молодёжный чемпионат мира – 2022 был отменён из-за коронавируса после нескольких игровых дней. Сборная России провела на турнире два матча, уступив шведам со счётом 3:6 и обыграв швейцарцев — 4:2. Лучшим снайпером россиян на турнире стал Матвей Мичков, на счету которого три шайбы.

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